Путін готує до війни запас військових рф

Росія планує залучити до війни проти України військовослужбовців запасу Збройних сил рф. Про це йдеться в указі, опублікованому російським бізнесменом та громадським діячем Михайлом Ходорковським у Facebook.

«Війна прийшла до Москви», – заявив Ходорковський.

Згідно з наказом, начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з’явитися до мобілізаційних відділів. Термін виконання наказу до 20 квітня.

Як повідомляв Львівський портал, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних груп, а також зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.

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