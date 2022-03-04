ОСТАННІ НОВИНИ

Путін готує до війни запас військових рф

Ольга Денисяка

|

Росія планує залучити до війни проти України військовослужбовців запасу Збройних сил рф. Про це йдеться в указі, опублікованому російським бізнесменом та громадським діячем Михайлом Ходорковським у Facebook.

«Війна прийшла до Москви», – заявив Ходорковський.

Згідно з наказом, начальники мобілізаційних відділів мають звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з’явитися до мобілізаційних відділів. Термін виконання наказу до 20 квітня.

Як повідомляв Львівський портал,  секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних груп, а також зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів