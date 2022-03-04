На потреби військових передають конфісковане майно

Держмитслужба активно передає на потреби наших військових конфісковане майно. Про це Львівському порталу повідомили у Держмитслужбі України.
На потреби захисників України зі складів митниць вже передано:
– автомобілі
– будівельні матеріали
– пальне
– комп’ютерну техніку
– захисні шоломи
– продукти харчування
– одяг
– пиломатеріали
– тканину
Зокрема, Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів та понад 120 позицій одиниць продуктів харчування; Сумська митниця – 740 літрів пального; Львівська митниця – 51 транспортний засіб, 342 літри мастильного масла, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони; Київська митниця – 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони; Чернівецька митниця – 43 одиниці автотранспорту; Вінницька митниця – тканину і пиломатеріали; Житомирська митниця – 13 авто та пиломатеріали; Хмельницька митниця – 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину.
Конфісковане та інше майно передається згідно з розпорядженням Кабміну України від 26 лютого 2022 року.
Передача майна зі складів митниць продовжується.
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Андрій Котенський