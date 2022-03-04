Як у Львові убезпечують пам’ятки культурної спадщини

У Львові пам’ятки культурної спадщини убезпечують від можливих руйнувань. Йдеться насамперед про об’єкти ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Об’єкти ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО – універсальна світова цінність і перебувають під охороною ЮНЕСКО. Так, захисними екранами закривають унікальні вітражі, деякі з них демонтують.

Захищають і окремостоячі скульптури. Зокрема, їх обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами. А от частину унікальної сакральної пам’ятки – дерев’яного вівтаря «Голгофа» – вирішили демонтувати та перемістити до сховища. Усі роботи виконують спільно з місцевими реставраторами.

«Зараз триває демонтаж частин вівтаря «Голгофи». Цей вівтар з 14 століття пережив війни, пережив епоху боротьби Радянського Союзу з релігією. Недавно його реставрувала спільна група українських і польських реставраторів. До слова, одну з фігур вівтаря було знайдено у музеї. Очевидно, вона була захована під час другої світової війни так, як ми зараз це робимо. Ці три фігури – розп’ятого Ісуса, Матері Божої та Марії Магдалини – демонтуємо, і вони будуть відповідно упаковані та збережені у сховищі, що у підземеллі. Ця сакральна пам’ятка – єдина така в Україні, думаю, і у Європі також», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Саму ж конструкцію вівтаря, яка залишилась у Вірменському дворику, захистили металевими листами. Обгортають захисними матеріалами і окремостоячі скульптури, зокрема, навколо Катедри та фонтани на пл. Ринок.

«Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі – спеціальною фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки. Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі», – зазначила Лілія Онищенко.

Також у Львові у різний спосіб захищають вітражі, які розміщені у церквах та житлових будинках. Їх закривають захисними екранами, а деякі – демонтовують.

«Намагаємось захистити найбільш вразливі елементи будівель – вітражі. Закриваємо їх у різний спосіб, десь навіть і демонтуємо і складаємо так, щоб пізніше можна було поставити на місце. В більшості – закриваємо, щоб у випадку вибухової хвилі вони лишились неушкоджені.

Є вітражі, які складно захистити, бо вони величезні. До прикладу, на Катедрі. Там ми залучили рекламників, які мають машини-вишки. Також запросили альпіністів, аби визначити, яким чином вони можуть опустити сітки зверху і поставити на ці сітки захист», – сказала Лілія Онищенко.

Роботи з захисту пам’яток виконують львівські професійні реставратори. Також місто отримало допомогу від реставраторів з Польщі – вони зібрали гроші, щоб закупити матеріали. За словами Лілії Онищенко, на сьогодні також і всі львівські музеї демонтували експозиції та передали до сховищ.

Нагадаємо, у Львові збережено понад 2500 пам’яток історії та архітектури. Історична частина міста та Святоюрський комплекс з 1998 р належать до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Водночас керівниця управління охорони і сторичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко закликала усі країни бойкотувати цьогорічну Сесію Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка має відбутися у м.Казань (РФ)

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Фото: ЛМР