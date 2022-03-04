Як допомогти українській армії на інформаційному полі: поради експерта

З допомогою інтернету практично кожен українець може допомогти українській армії та атакувати агресора, поширюючи правду про нищівні дії російських військ в нашій країні. Про це розповів заступник начальника Львівської ОВА з питань цифровізації Олександр Кулепін, передає ЛОДА.

Одним з варіантів фахівець із цифровізації назвав поширення інформації в Google Maps.

«Заходити в Google Maps, обирати будь-які ресторани на території РФ і в коментарях їм писати правду про те, що відбувається в Україні. Це можна робити несильно агресивно, а просто кажучи окремі факти, що ракета потрапила в Києві чи в інших локаціях і нанесла шкоду чи призвела до втрат серед мирного населення», – пояснив Олександр Кулепін.

Окрім того, українські ІТ-фахівці створили Telegram-канал «ІТ Army of Ukraine», де можна отримати завдання, аби завдати шкоди російським ресурсам та їх телеком-мережам.

Також можуть допомогти українці, які проживають на Львівщині. Є декілька корисних Telegram-ботів. Зокрема, Telegram-канал «Прихисти українців», де можна надати прихисток тим громадянам України, які повертаються чи від’їжджають з зон, наближених до бойових дій. Так мешканці області можуть поселити в себе інших українців.

«Не обов’язково надавати дуже високий сервіс, надаючи ліжка. Навіть якщо у вас є матраци, ви можете забезпечити комфортні теплі умови перебування, гарячий душ – і вже вартує це зробити і сказати, що ви можете одну-дві людини прихистити. Для багатьох українців важливо сьогодні на день-два отримати такий прихисток на Львівщині», – наголосив Олександр Кулепін.

Ще один Telegram-бот «Допомога на Львівщині» акумулює різну інформацію про те, де можна долучитися до волонтерської допомоги. Відтак можна допомогти розвантажувати вантажі та фасувати гуманітарну допомогу, яка надходить з різних країн Європи.

Олександр Кулепін зауважив, що можна також поширювати правду чи корисні ресурси серед населення України.

«Якщо ви підписані на Львівську обласну військову адміністрацію, на телеграм-канал чи Фейсбук, і там поширюються корисні номери, корисні лінки, то ви можете поширювати це все в своїх соціальних мережах. Це убезпечує всіх, особливо зараз, коли в нас більше, ніж в десяти громадах «впали» їх вебсайти і ворог намагається на них поширити недостовірну інформацію», – зазначив представник ЛОВА.

Нагадаємо, 3 березня на Львівщині атакували сайти міських районних адміністрацій та територіальних громад Львівської області. Там розміщували фейкові заяви від імені Президента Зеленського про начебто капітуляцію України.

Крім того, представників творчих професій, копірайтерів, режисерів монтажу, сценаристів, шукачів матеріалів, організаторів, генераторів ідей, таргетологів, smm-ників, сайнд-дизайнерів, ілюстраторів, піарників запрошують працювати на масштабну генерацію контенту.

Ці люди з допомогою таргетованої реклами, ЗМІ та інших інструментів просування доносять правдиву інформацію про ситуацію в Україні до громадян РФ та світової спільноти. Щоб допомогти в інфопросторі, долучайтесь до Telegram-каналу «Креативні сили України».

Нагадаємо канали поширення інформації від Львівської ОВА:

Телеграм-канал начальника Львівської ОВА Максима Козицького – https://cutt.ly/OAf3iWW

Телеграм-канал Львівської ОВА – https://cutt.ly/HAf930h

Телеграм-канал «Гаряча лінія Львівської області – https://loda.gov.ua/news?id=65842

Вебсайт Львівської ОВА – https://loda.gov.ua/news

Фейсбук Львівської ОВА – https://www.facebook.com/LvivskaODA

Інстаграм Львівської ОВА – https://cutt.ly/2Af9GVN

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Фото: ЛОДА