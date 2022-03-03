В Україні вже ліквідували майже 9 тисяч російських солдат

За тиждень після свого цинічного вторгнення Росії в Україну наші захисники ліквідували майже 9 тисяч російських військових. Про це під час відеозвернення до українців повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, кожен окупант повинен знати: вони тут нічого не отримають. Нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше техніки й більше людей, це нічого для них не змінює.

«Куди б вони не зайшли – всюди знищать. У них не буде тут спокою. У них не буде тут їжі. У них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – ідсіч. Люту відсіч! Таку відсіч, що вони назавжди запам’ятають, що ми свого не віддаємо. Що вони запам’ятають, що таке вітчизняна війна. Так, для нас, українців, це вітчизняна війна. Ми пам’ятаємо, як починаються вітчизняні війни. І знаємо, чим вони закінчуються. Для загарбників», – повідомив Володимир Зеленський.

Наша армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

«Майже дев’ять тисяч убитих росіян! За один тиждень! На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх «двохсотих» і «трьохсотих». 19 років, 20 років… Що вони бачили у житті, окрім цього вторгнення? Але більшість із них так і залишається повсюди. Україна не хоче бути покритою трупами військових. Забирайтеся додому. Усією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити. Що ви не хочете вмирати. Жити. Зупинити війну та відновити мир, що потрібно якнайшвидше», – закликав Володимир Зеленський.