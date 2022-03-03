ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ підняли український прапор над Бучею

Наталя Дуляба

|

У четвер, 3 березня, Збройні Сили України відігнали російських загарбників із Бучі, що на Київщині, і підняли у місті державний стяг. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

Водночас у Бучанській міськраді додають, що новий блакитно-жовтий стяг українські військові підняли над будівлею мерії, щоб ворог знав: ніхто не здасть нашої землі. Місцевих жителів закликали все ще залишатися вдома.

«Збройні Сили України восьмий день тримають оборону Києва по межах Бучанської громади. Сьогодні на знак нового бою над міськрадою замайорів новий прапор. Його підняли наші захисники-військові, щоб ворог знав: ми не здамо нашу землю окупантам. Слава Україні!Залишайтеся вдома», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зі самого початку війни Київ і Київська область є під пильним прицілом російських загарбників.

У Бучі вони регулярно наносять авіаудари по житлових будинках, цивільній інфраструктурі. Станом на 28 лютого військові РФ практично вщент розбомбили місто, тут не працював інтернет і телефонний зв’язок, чимало житлових будинків залишилися без світла, газу і води. Ворог навіть зайшов у місто, де його колону знищили.

ЗСУ вже восьмий день тримають надійну оборону Києва, сусідніх населених пунктів та Київської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів