ЗСУ підняли український прапор над Бучею

У четвер, 3 березня, Збройні Сили України відігнали російських загарбників із Бучі, що на Київщині, і підняли у місті державний стяг. Про це йдеться на сторінці Міністерства оборони України у Facebook.

Водночас у Бучанській міськраді додають, що новий блакитно-жовтий стяг українські військові підняли над будівлею мерії, щоб ворог знав: ніхто не здасть нашої землі. Місцевих жителів закликали все ще залишатися вдома.

«Збройні Сили України восьмий день тримають оборону Києва по межах Бучанської громади. Сьогодні на знак нового бою над міськрадою замайорів новий прапор. Його підняли наші захисники-військові, щоб ворог знав: ми не здамо нашу землю окупантам. Слава Україні!Залишайтеся вдома», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зі самого початку війни Київ і Київська область є під пильним прицілом російських загарбників.

У Бучі вони регулярно наносять авіаудари по житлових будинках, цивільній інфраструктурі. Станом на 28 лютого військові РФ практично вщент розбомбили місто, тут не працював інтернет і телефонний зв’язок, чимало житлових будинків залишилися без світла, газу і води. Ворог навіть зайшов у місто, де його колону знищили.

ЗСУ вже восьмий день тримають надійну оборону Києва, сусідніх населених пунктів та Київської області.

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