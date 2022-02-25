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Авіаудар російських військ на Київщині: 4 загиблих і 15 поранених

Наталя Дуляба

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Внаслідок авіаудару, який здійснили російські військові у Київській області, загинули щонайменше четверо місцевих мешканців, ще 15 дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Київської ОДА у Facebook.

«На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих», – розповів голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

Остаточна кількість жертв серед мирного населення внаслідок нападу російських військ на Київщині наразі уточнюється.

Водночас станом на 14:00 год. 25 лютого у Київській області складними залишаються напрямки Буча – Гостомель – Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні чотири години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.

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На в’їзді до Вишгорода сили Нацгвардії України, Нацполіції та Територіальної оборони мужньо відбивають наступ російського окупанта.

На Бориспільському напрямку – спокійно, жодних бойових дій там не ведеться.

Олексій Кулеба наголосив, що загалом ситуація на Київщині сьогодні повністю контрольована.

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