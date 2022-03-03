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Впіймали зрадника, причетного до обстрілу телевежі у Києві

Андрій Котенський

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СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян, а мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.

Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний!

Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російські загарбники вдарили по столичній телевежі в районі метро «Дорогожичі».

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