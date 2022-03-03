Восьмий день війни в Україні: зведення Генштабу станом на 18:00

Сьогодні, 3 березня, йде восьмий день війни, яку розпочала Росія. Генштаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 год.

На Волинському напрямку ЗСУ утримують визначені рубежі. Проте на території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада білоруських збройних сил. Є інформація, що командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною.

«Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні», – розповіли у Генштабі.

На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини українська армія ефективно веде оборонні бої з переважаючими силами ворога і навіть на окремих напрямках здобуває успіху. Противник несе великі втрати.

У Генштабі додають, що Об’єднані сили у ході важких оборонних боїв зірвали плани російських загарбників та не допустили виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

«На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення», – йдеться у зведенні.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Угруповання оборони міста Києва продовжує відбиття наступу ворога, нанесення йому вогневого ураження та утримання оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не добиваючись успіху, противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.

Поряд з цим загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі. Ворог поширює дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. Тож українцям радять довіряти тільки перевіреним інформаційним ресурсам.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.