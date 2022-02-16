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З 1 березня в Україні зростуть пенсії та соціальні виплати

Анастасія Диняк

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Кабінет міністрів схвалив індексацію пенсій з 1 березня, підвищення отримають понад 10 мільйонів українців. Про це з посиланням на відповідний проєкт постанови Кабміну повідомляє Економічна правда.

Так, середній розмір підвищення становить 260 грн, найменший 100 грн. Мінімальна пенсія для осіб зі стажем 30-35 років та для осіб з інвалідністю І групи зросте до  2300 гривень, а для непрацюючих осіб із меншим страховим стажем – до 2100 гривень.

Також з 1 березня на 14% зростуть виплати військовослужбовцям, в середньому їм додадуть 705 гривень. Чорнобильська пенсія для людей з інвалідністю зросте на 1100 гривень. Українцям старше 75 років доплачуватимуть 456-570 гривень.

Пенсії, які були призначені протягом останніх трьох років не підпадають під індексацію, але до них буде щомісячна доплата у 135 гривень.

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Крім того, соцдопомога для осіб з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, які одержують державну соцдопомогу, становитиме 2100 гривень.

Збільшили й виплати для багатодітних сімей, на кожну дитину батьки отримають до 2100 гривень.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів України показали детальний план підвищення пенсій у 2022 році. Виплати планували піднімати поетапно впродовж року, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму та розміру мінімальної зарплати.

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