Telegram-канал «Типовий Львів» викрили на поширенні фейків і нагнітанні паніки

Telegram-канал «Типовий Львів», який налічує понад 127 тисяч підписників, викрили на поширенні дезінформації та нагнітанні паніки серед населення. Про це пише львівське видання Діло.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії Telegram-канал «Типовий Львів» почав висвітлювати ситуацію в Україні та поширювати інформацію про військові дії, підготовку населення до зустрічі окупантів. Втім канал викрили на поширенні неперевіреної, фейкової та часто шкідливої інформації.

Через вказаний канал активно «розганяли» історію із так званими ворожими мітками для бомбардувань, фіолетовим світлом, диверсантами на кожному кроці у Львові тощо.

«Адміністратори «Типового Львова» не розкривають себе, хто керує ресурсом, досі незрозуміло. Враховуючи, що через вказаний канал часто поширюється дезінформація, спрямована на підняття його популярності та нагнітання обстановки у Львові, варто задати собі питання: а чи не стирчать там російські вуха?», ‒ пише видання.

Як з’ясував Львівський портал, обласне управління Служби безпеки України вже зацікавилось Telegram-каналом «Типовий Львів», який у час війни поширює дезінформацію та нагнітає паніку серед мешканців. Правоохоронці з’ясовують, хто за ним стоїть.

Тим часом львів’ян та всіх мешканців Львівщини закликають бути обачними, не піддавайтесь паніці, адже саме цього ворог і прагне. Черпайте інформацію лише з офіційних сайтів та їхніх офіційних сторінок у соцмережах, наприклад:

Офіційна сторінка Львівської міської ради у Facebook – https://www.facebook.com/lviv.adm Офіційні новини Львівської міської ради – https://city-adm.lviv.ua/news Telegram-канал Львів.Оперативно – https://t.me/lvivVScoronavirus Telegram-канал міського голови – https://t.me/andriysadovyi Facebook-сторінка міського голови – https://www.facebook.com/andriy.sadovyi Facebook-сторінка голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://www.facebook.com/maks.kozytskyy Telegram-канал голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://t.me/kozytskyy_maksym_official Сайт ЛОДА – https://loda.gov.ua/ Facebook-сторінка ЛОДА – https://www.facebook.com/LvivskaODA

Додамо, що аудиторія Telegram-каналу «Типовий Львів» становить понад 127 тисяч читачів. До війни, яку почала РФ в Україні, на ньому публікували львівські новини, жарти та різні меми. Цей канал неодноразово звинувачували у плагіаті контенту. Його адміністратори часто використовували й новини Львівського порталу без посилань.

Месенджер Telegram створили брати Микола і Павло Дурови з Росії. Вони кажуть, що Telegram є «територією свободи», яка не підлягає жорсткій модерації. І така позиція керівництва призвела до появи безлічі каналів сумнівного походження, в яких поширюють фейки та маніпуляції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.