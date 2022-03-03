Укрзалізниця оприлюднила розклад евакуаційних потягів за кордон на 3 березня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;

№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30;

№ 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;

№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25;

№ 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.

№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Графік усіх поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації. Станом на 3 березня.

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