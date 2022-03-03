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На Волині зламали офіційні сайти і поширюють фейк про капітуляцію України

Оксана Попович

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На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явилась неправдива інформація про капітуляцію України та підписання миру з РФ. Про це йдеться на сторінці Волинської обласної державної адміністрації у Facebook.

Як зазначається, сайти територіальних громад Волині зламали. Відтак на офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України.

«Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах. Ніякої капітуляції! Тільки перемога!», – йдеться у повідомленні.

Українців просять повідомляти про аналогічні неправдиві повідомлення для їх оперативного усунення.

Не тільки Волинь пострадала від дезінформації ворога. Згодом на Facebook-сторінці Херсонської ОДА повідомили, що проросійські ЗМІ розповсюджують фейки з нібито зверненням регіону прийняти його до складу РФ.

«Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть нібито до них надходять звернення та телефоні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії! Це фейк! Херсонщина була, є і буде Україна», – зазначили в Херсонській ОДА.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше повідомляв, що українцям варто готуватися до масштабної інформаційно-психологічної операції. Відтак можливі перебої зі зв’язком, масові фейки про капітуляцію України, брехливі відеоролики та начебто підписані «документи».

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