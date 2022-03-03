На Львівщині затримали близько сотні підозрілих осіб

На території Львівщини правоохоронці затримали орієнтовно 95 підозрілих осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Як розповів заступник начальника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, за останню добу на гарячу лінію правоохоронців від громадян за добу надійшли понад 10 тисяч повідомлень про підозрілих осіб. Наразі затримали 95 осіб.

Інформацію, фото та відео поліцейським оперативно надають активні мешканці. Кожне звернення правоохоронці розглядають, перевіряють. З’ясовують, звідки та з якими цілями прибули підозрілі особи.

«Ми також отримали близько 400 повідомлень про нічні польоти дронів. Перевіряємо транспортні засоби, виявляємо громадян, які їх перевозять або переносять, дізнаємося з якою метою вони це роблять. Спільно з працівниками СБУ ми проводимо рейди», – сказав Дмитро Міхалець.

Він наголосив, що вибухотехніки на Львівщині працюють цілодобово. Увагу правоохоронців часто привертають різні залишені речі, адже вони можуть бути небезпечними. Спеціалісти вилучають їх, локалізують загрози.

Поліцейські Нацполіції Львівщини закликають усі громади діяти злагоджено. Патрулювання добровольців біля об’єктів критичної інфраструктури, парків є необхідним, проте обов’язково варто координувати подібні дії з правоохоронцями, військовими і теробороною.

Усіх, хто хоче допомагати правоохоронцям, просять звертатися до представників органів місцевого самоврядування та подавати свої кандидатури на участь в патрулюванні територій.

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