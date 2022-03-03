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На Львівщині шукають далекобійників, що готові привезти допомогу з ЄС

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На Львівщині знову потреба у водіях. Таку інформацію озвучив під час брифінгу, 3 березня, заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко, повідомляє Львівський портал.

«Дуже потрібні вантажні автомобілі та водії, оскільки на складах в країнах Європейського Союзу нагромаджується багато товарів, продуктів, які швидко псуються. Ці товари у великій кількості треба негайно забирати та переправляти в місця де їх дуже потребують», – пояснив Юрій Бучко.

Представник обласної військової адміністрації звернувся до компаній та окремих власників вантажних транспортних засобів, з проханням про допомогу.

Юрій Бучко також розповів, що створено робочу групу з представників влади, бізнесу, волонтерських організацій. Її завдання налагодити та координувати збір гуманітарних вантажів з різних країн світу.

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