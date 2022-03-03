На Львівщині про повітряну тривогу оповіщатиме єдиний Telegram-канал

Відтепер усі сповіщення про повітряну тривогу мешканці Львівщини та Львова будуть отримувати виключно у Telegram-каналі Оповіщення цивільного захисту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Через можливу плутанину та уникнення дезінформації населення керівництво Львівської обласної військової адміністрації вирішило обмежити канали оповіщення про початок та завершення повітряної тривоги.

«Звертаємося до голів громад, блогерів, адміністраторів сторінок і спільнот у соціальних мережах – перестаньте самовільно писати про початок чи завершення повітряних тривог. Ваші необережні і необдумані дії наражають мирне населення Львова та області на смертельну небезпеку», – йдеться у повідомленні.

Відтак дозволено поширювати таку інформацію тільки каналу Оповіщення ЦЗ, який належить департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Також містян застерегли, що додаток «Тривога!» поки не завжди працює коректно, його удосконалюють. Тож наразі цей додаток можна використовувати як додатковий, а не як головний канал отримання інформації про повітряні тривоги.

Підписатися на основний канал Оповіщення цивільного захисту у Telegram можна за посиланням https://t.me/dczloda

Нагадуємо, що після сигналу тривоги вам необхідно увімкнути телеканал Перший Західний, телеканал Правда тут. Львів, телеканал НТА, телеканал UA:Львів, радіо Перше, радіо Львівська хвиля, радіо Люкс, радіо Вголос або радіо Незалежність та діяти відповідно до інструкцій!

У будь-якому випадку сигнал «Повітряна тривога» означає, що маємо виконати такі дії:

Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.

Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.

Залишайтеся в укритті до наступного сигналу сирени, яка означає відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Карта із доступними укриттями за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.