Майже 130 малюків народилося на Львівщині за час війни

Впродовж восьми днів війни у медичних закладах Львівської області народилося 128 дітей. При цьому лікарі прийняли пологи у 12 жінок, які приїхали до Львова з різних областей України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, у період з 24 лютого до 3 березня у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі народилося 106 немовлят: 57 хлопчиків та 49 дівчаток. З них – чотири двійні.

При цьому лікарі прийняли пологи у 10 жінок з Київської, Луганської та Харківської областей. Ще приблизно десяток жінок, які знайшли прихисток на Львівщині, наразі перебувають під спостереженням.

Водночас у четвер, 3 березня, у медзакладі вже прийняли вісім пологів. На світ з’явилося шестеро дівчаток та двоє хлопчики.

Очільниця пологового Марія Малачинська запевнила, що заклад працює в штатному режимі, всі бригади надають якісну медичну допомогу. Однак поки не проводяться планові гінекологічні операції, лише термінові.

«Маємо змогу приймати надалі породіль та максимально забезпечувати їм комфорт навіть у такий важкий час. Поки маленькі українці народжуються на рідній землі, нас не здолати. Віримо, що наші дітки будуть жити в квітучій, заможній і незалежній Україні», – зазначила директорка перинатального центру.

Водночас у пологовому будинку Львівської обласної клінічної лікарні за час воєнних дій народилося вже 22 дітей. Двоє з них народили жінки, які прибули на Львівщину з інших областей.

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