Канада і Японія оголосили про нові санкції проти Росії

Канада та Японія оголосили про нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Канада запроваджує обмеження для 10 високопосадовців компаній «Газпром» і «Роснєфть», також до списку додані такі чільні російські чиновники як Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін, Сергій Собянін і Олександр Беглов. Про це пише Радіо Свобода.

«Ці заходи покликані вплинути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України», – сказано в заяві щодо енергетичних компаній.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше оголосив про заборону всього імпорту сирої нафти з Росії. Канадські фінансові організації та відомства не здійснюватимуть транзакцій із Центральним банком Росії, заблоковані активи суверенних фондів Росії. Крім того, Канада запровадила персональні санкції, зокрема, спрямовані проти президента Росії Володимира Путіна.

Уряд Японії вирішив розширити заморожування активів на чотири російські банки – «Открытие», Новікомбанк, Совкомбанк та ВТБ, повідомив міністр фінансів Сюн’їті Судзукі. Раніше країна вже запровадила санкції проти трьох російських банків – «Росії», «Просвязьбанку» та ВЕБ.РФ.

Санкції проти Росії запровадили США, Канада, Велика Британія, Австралія, Швейцарія та країни Євросоюзу. Обмеження стосуються низки російських банків, державних компаній та представників влади.

Як писав Львівський портал, напередодні новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі оприлюднив також Білий дім. Йдеться про сферу оборони, експорт на нафтогазове обладнання. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.