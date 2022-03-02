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ЗСУ отримали таємні документи росіян: план війни був розрахований на 15 діб

Наталя Дуляба

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Українські військові отримали планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ої окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Військовослужбовці Збройних Сил України отримали секретні документи російської піхоти, які моряки залишили у паніці. Серед них – робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

«Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18 січня 2022 року, а сама операція із захоплення України мала пройти протягом 15 діб – з 20 лютого по 6 березня», – йдеться у повідомленні.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з великого десантного корабля «Орськ» в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ої армії РФ, зокрема з 177-м окремим полком морської піхоти Чорноморського Флоту РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

«Коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав, не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться. Перше –для наших захисників, а друге – для Гааги», – кажуть українські військові.

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Фото: Facebook ООС

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