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В СБУ заявили про відсутність диверсійних груп на Львівщині

Ольга Денисяка

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Станом на 2 березня у Львівській області диверсійних груп не виявляли. Про це заявила речниця Управління СБУ Львівщини Роксолана Яворська, передає пресслужба Львівьскої обласної військової адміністрації.

Речниця СБУ Львівщини закликала львів’ян бути пильними, оскільки через вторгнення росії на території України з’явилось дедалі більше підозрілих осіб, ймовірних диверсантів. За даними СБУ, станом на 2 березня в області диверсійних груп офіційно не виявляли.

«Саме завдяки активним громадянам, поліція міста затримує усіх, хто може нести потенційну загрозу», – підкреслила Роксолана Яворська.

Додамо, що мешканці області активно повідомляють поліції про ймовірних диверсантів. Нещодавно у львівському хостелі затримали матір з сином, в яких знайшли карту зі стратегічними об’єктами міста. Також на вулицях міста затримали ще декількох підозрілих осіб, в яких згодом знайшли карти та фото тратегічних об’єктів міста. Окрім того, патрульні поліцейські затримували трьох чоловіків, які знімали на відео військову частину

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