У Львові патрульні затримали трьох ймовірних диверсантів

24 лютого патрульні поліцейські затримали трьох чоловіків, які знімали на відео військову частину. В їх квартирі знайшли речовини для виготовлення вибухівки та наркотики. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Так, співробітник однієї із служб виявив чоловіка, який фільмував через вікно військову частину. Патрульні вирахували квартиру, з якої здійснювалися підозрілі дії. Від сусідів з’ясували, що там проживає троє чоловіків. Їх змусили відчинити двері, вони поводилися агресивно. У квартирі виявили наркотики рослинного походження та речовини з яких виготовляють вибухівку.

Особи встановлені: це двоє 37-річних мешканців східних областей та 42-річний мешканець північної області.

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На місці працювали слідчі. Осіб затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Встановлюють їхню причетність до інших протиправних дій.

Нагадаємо, впродовж 24 лютого правоохоронці перевірили понад 1000 повідомлень від мешканців про підозрілих людей, які можуть бути причетними до диверсійних організацій.

Напередодні голова Львівської ОДА Максим Козицький попередив мешканців області про диверсантів у військовій формі. Він також додав, що на території Львівщини наразі диверсантів не затримували, однак в інших областях – так. Мешканців Львівщини закликають відразу звертатись на лінію «102» при виявленні людей з підозрілою поведінкою.

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