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У Львові збирають сухі пайки для бійців і постраждалих. Що потрібно

Андрій Котенський

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У Львові волонтери оголосили про новий збір продуктів для підготовки сухих пайків для наших захисників, а також для постраждалих від рук російських окупантів, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Будемо раді будь якій допомозі із цього списку потреб для сухих пайків:

  • Галетні печива
  • Сухарі житні/грінки
  • Мед
  • Сухофрукти
  • Кава
  • Чай
  • Енергетичні батончики
  • Джем/варення
  • Цукор
  • Сіль
  • Перець чорний молотий
  • Серветки сухі звичайні
  • Вологі серветки
  • Одноразові прибори(ложки, виделки)
  • Жувальні гумки
  • М’ясні консерви
  • Супи швидкого приготування
  • Каші швидкого приготування
  • Енергетичні напої
  • Мюслі
  • Пакети звичайні (краще великі)
  • Zip пакети середні та великі
  • Гречка

Збір відбувається в підземному паркінгу ЖК «Національного» – Стрийська, 108.

Телефон для контактів +380 (97) 668 04 47.

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