У Львові збирають сухі пайки для бійців і постраждалих. Що потрібно

У Львові волонтери оголосили про новий збір продуктів для підготовки сухих пайків для наших захисників, а також для постраждалих від рук російських окупантів, повідомляє кореспондент Львівського порталу.
Будемо раді будь якій допомозі із цього списку потреб для сухих пайків:
- Галетні печива
- Сухарі житні/грінки
- Мед
- Сухофрукти
- Кава
- Чай
- Енергетичні батончики
- Джем/варення
- Цукор
- Сіль
- Перець чорний молотий
- Серветки сухі звичайні
- Вологі серветки
- Одноразові прибори(ложки, виделки)
- Жувальні гумки
- М’ясні консерви
- Супи швидкого приготування
- Каші швидкого приготування
- Енергетичні напої
- Мюслі
- Пакети звичайні (краще великі)
- Zip пакети середні та великі
- Гречка
Збір відбувається в підземному паркінгу ЖК «Національного» – Стрийська, 108.
Телефон для контактів +380 (97) 668 04 47.
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Андрій Котенський