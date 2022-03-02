У Львові збирають сухі пайки для бійців і постраждалих. Що потрібно

У Львові волонтери оголосили про новий збір продуктів для підготовки сухих пайків для наших захисників, а також для постраждалих від рук російських окупантів, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Будемо раді будь якій допомозі із цього списку потреб для сухих пайків:

Галетні печива

Сухарі житні/грінки

Мед

Сухофрукти

Кава

Чай

Енергетичні батончики

Джем/варення

Цукор

Сіль

Перець чорний молотий

Серветки сухі звичайні

Вологі серветки

Одноразові прибори(ложки, виделки)

Жувальні гумки

М’ясні консерви

Супи швидкого приготування

Каші швидкого приготування

Енергетичні напої

Мюслі

Пакети звичайні (краще великі)

Zip пакети середні та великі

Гречка

Збір відбувається в підземному паркінгу ЖК «Національного» – Стрийська, 108.

Телефон для контактів +380 (97) 668 04 47.

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