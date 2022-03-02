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Повітряна тривога: у Львові жінка народила і відразу з немовлям пішла в укриття

Ольга Денисяка

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1 березня у Львові в пологовому будинку вимушено переселена жінка шляхом кесаревого розтину народила здорового хлопчика. Відразу після операції почалась повітряна тривога, відтак маму і малюка довелось оперативно доправити в укриття. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну львівські пологові будинки готові до роботи у надзвичайних умовах.

Медики розповідають, що 1 березня 31-річна жінка-переселенка на 40-му тижні вагітності народила здорового хлопчика, вагою 3250 грам та зростом 50 см.  Жінці провели кесарів розтин, втім відразу після операції почалася сирена повітряної тривоги. Відтак з операційної жінку і дитину змушені були спустити в укриття. Станом на зараз породілля і дитинка почуваються добре.

Нагадаємо, що в укриттях пологового будинку №1 на вул. Мечнікова, 8 та пологового відділення на вул. Раппопорта, 8 обладнано пологовий зал, операційну та пост інтенсивної терапії для новонароджених. Медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям станом на сьогодні надають у штатному режимі, незалежно від місця реєстрації.

Контактні телефони для інформації:

  • +38 032 275-92-13 — вул. Мечнікова, 8
  • +38 032 259-32-09 — вул. Раппопорта,8

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