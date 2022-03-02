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Понад тисячу добровольців із 16 країн світу їдуть захищати Україну

Оксана Попович

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В рамках антивоєнної коаліції в Україну вже їдуть добровольці із 16 країн, які готові виступити пліч-о-пліч з українцями проти російської агресії. Про це на брифінгу 2 березня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс.

За його словами, міжнародна антивоєнна коаліція вже налічує щонайменше 86 держав та 15 міжнародних організацій. Зокрема, 19 країн дають Україні зброю, при чому кілька з них роблять це вперше у своїй історії.

Водночас ще десяток країн надають макрофінансову допомогу, 22 країни надсилають гуманітарну допомогу.

«Із 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість уже перевалила за тисячу людей, і заявки продовжують надходити», – зазначив Кулеба.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав усіх небайдужих громадян іноземних держав приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, щоб повернути безпеки у Європу та світ.

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