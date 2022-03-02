На Київщині окупанти не дають «зелений коридор» і не пускають допомогу цивільним

На Київщині окупанти не дають ані «зелений коридор», ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню. Особливо складна ситуація станом на 2 березня в смт Бородянка та селищі Димер. Про це заявив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

За його словами, вночі 2 березня бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка. Зранку окупанти обстрілюють міста Ірпінь та Гостомель. За цей час вже зруйнована велика кількість будівель та пошкоджена інфраструктура.

Олексій Кулеба підкреслив, що наразі складною є ситуація в напрямках смт Бородянка, Житомирської траси та селища Димер.

Українські військові дають відсіч російській армії, а влада області намагається зробити все можливе, аби допомогти мирним жителям. Однак наразі окупанти не дають «зелений коридор» та не дозволяють завести допомогу цивільним.

«Наші військові та тероборона дають відсіч. Окупанти не дають ані “зелений коридор”, ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню. Ми в свою чергу робимо усе можливе, аби якнайшвидше допомогти мирному населенню», – йдеться в повідомленні.

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Фото: з мережі. На фото – Бородянка