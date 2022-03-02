Мешканці Енергодара стали стіною на захист міста від російських окупантів

2 березня мешканці міста Енергодар, що у Запорізькій області, вийшли на зустріч окупантам із прапорами України та готовністю не пустити ворога. Про це пише Українська правда.

«Уже втретє Енергодар встає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що їх не потрібно рятувати. Що вони в своїй країні, на своїй землі. Що Енергодар – це Україна! Результати станом на зараз. Вже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним “гостям” не підходити до міста», – написав у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Місцеві мешканці сказали, що окупанти хотіли поставити контрольно-пропускний пункт на дорозі між Енергодаром та Дніпровським поворотом, а вони сказали, що крайня точка наближення до міста – верхня дорога Дніпровського повороту.

Згодом люди повернулися по домівках, але готові мобілізуватися знову.

Водночас у мережі виклали відео, як місцеві жителі зустрічали російську військову техніку на шляху до АЕС, співаючи Гімн України, а ворог вдарив по них.

Мер Енергодара повідомив, що близько 15:30 год. в селі Водяне неподалік від Енергодара від гранати окупантів постраждали двоє мирних жителів. Стан одного чоловіка дуже важкий, другий отримав поранення середньої важкості. Люди госпіталізовані до лікарні Кам’янки.

В Енергодарі обстрілів не було, постраждалих немає.

Нагадаємо, 2 березня на протест проти російських окупантів вийшли також і мешканці Мелітополя. На одному з опублікованих у мережі відео чути постріли.

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Фото, відео: Дмитро Орлов, Facebook Svetlana Matyushenko