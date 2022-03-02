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Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. Лунали постріли

Наталя Дуляба

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2 березня кілька тисяч людей вийшли на вулиці Мелітополя, що в Запорізькій області, щоб зупинити захоплення міста росіянами. Про це пише ВВС Україна.

Лікарка з інфекційної лікарні Надія Дребот провела пряму трансляцію з акцій у Мелітополі. На відео видно, як чоловіки, жінки, діти з прапорами кричать: «Україна понад усе».

«Я тут заради свого дому», – говорить на протесті один чоловік іншому.

«Ці орки привезли своїх мародерів. Наші вчителі охороняють школи, щоб їх не розграбували», – розповідає Надія Дребот.

«Ми без зброї. У нас немає зв’язку, не ходить транспорт. У нас закінчується їжа. Священники їздять по хатах, годують людей», – розповідає лікарка про ситуацію у місті.

 

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Допис, поширений Мелитопольграм Melitopolgram (@melitopol_gramm)

«Ми облич не ховаємо», – каже жінка і показує всіх учасників протесту.

«Люди розуміють, що вони втрачають з орками. Тому ми тут», – каже лікарка.

Тим часом у Мелітополі продовжуються бої між російськими військами та Збройними силами України. Росіяни розвісили прапори РФ над будинком районної адміністрації. Місцеві мешканці звинувачують їх в обстрілах та грабежах магазинів.

Як пише Українська правда, на ще одному відео, яке з’явилося в мережі, чути стрілянину. За непідтвердженою офіційною владою інформацією, серед учасників мітингу є поранені.

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Фото, відео: Instagram melitopol_gramm, melitopol_gorod, Twitter Аслан

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