Львівщина надіслала 200 тонн гумдопомоги до 4 областей України

За минулу добу на Львівщину надійшло понад 500 тонн гуманітарних вантажів, з них 200 тонн відправили у Київ, Житомир, Одесу та Херсон. Про це на брифінгу 2 березня повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує пресслужба ЛОДА.

За словами очільника області, Львівщина зараз залишилися гуманітарним вікном в Європу або гуманітарним коридором, який доставляє продукти, зброю і все необхідне для наших бійців на фронт та для людей з різних регіонів України.

«За минулу добу прийшло більше 500 т гуманітарних вантажів, більше 200 т було розподілено на інші області – вантажі поїхали в Одесу, Херсон, Київ, Житомир», – повідомив Максим Козицький.

Крім того, майже 400 автомобілів зараз займаються перевезенням гуманітарних вантажів через кордон з Республікою Польща. Однак потреба у вантажівках ще до кінця не закрита. Тож громадян, які можуть надати транспорт, просять зголошуватися у Департамент економічної політики Львівської ОДА (можна писати у Facebook).

До слова, черги на українсько-польському кордоні поступово зменшуються. Наразі на пунктах пропуску Шегині, Рава-Руська перебувають від 300 до 400 машин.

Начальник Львівської ОВА також висловив подяку усім, хто допомагає фінансово. Адже спільними зусиллями мешканців вже вдалося зібрати 17 млн грн для української армії та для тимчасово переселених осіб.

Нагадаємо, переселенці можуть отримати допомогу через чат-бот Гарячої лінії Львівської області у Телеграм та Вайбер або за коротким номером 112. Окрім того, на Львівщині працюють штаби, де можна отримати гуманітарну допомогу. Також для отримання тимчасового притулку можна звертатися у цілодобовий штаб на Арені Львів.

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