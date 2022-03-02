Лавров назвав нову мету «операції» в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що завдання так званої «операції» в Україні – визначити конкретні види ударних озброєнь, які ніколи не будуть там розгорнуті. Про це пише Українська правда з посиланням на російські Риа Новости.

Крім заяви про нову мету «операції», Лавров назвав позитивним кроком заяву президента Володимира Зеленського про бажання отримати від Росії гарантії безпеки, і РФ під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати це питання.

Також глава МЗС країни-окупанта сказав, що Україна «має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина».

Як писав Львівський портал, рано-вранці 24 лютого Росія почала війну проти України. Її президент Володимир Путін назвав це «спеціальною військовою операцією» щодо захисту Донбасу. Метою цієї операції, за його словами, є захист людей, які нібито «протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму».

Втім вже 1 березня міністр оборони Росії Шойгу заявив, що головним завданням війни Росії проти України є захист РФ від військової загрози з боку Заходу.

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