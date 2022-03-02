Без паніки: на бронетанковому заводі у Львові тривають навчання

У середу, 2 березня, о 18:00 год. на Львівському бронетанковому заводі на вул. Стрийській стартували навчання для українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Мешканців, які проживають чи перебувають поряд із підприємством, просять не панікувати та не турбувати з цього приводу правоохоронні органи.

«Вчора ми писали про такі ж самі навчання. Не панікуйте. Сьогодні навчання продовжаться і триватимуть вони наступні кілька днів. Про час повідомлятимемо», – додають у ЛОДА.

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