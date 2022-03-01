Ворог маскується під українські війська: як розпізнати

Окупант намагається посіяти паніку та хаос серед українського населення. Задля введення цивільних в оману ворог на колонах російської військової техніки вивішує білі прапори або символіку України. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

В ході військового вторгнення на території України ворог активно використовує пропаганду в соціальних мережах, видає себе за українських військових та завдає нищівних ударів по інфраструктурі та мирному населенню. Ці дії спрямовані на маскування своїх злочинів та підриву авторитету наших захисників.

До прикладу, щоб ввести в оману населення, агресор використовує українські прапори, які вивішує на колонах російської військової техніки. Такі випадки вже трапились у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог відкриває вогонь на ураження.

«Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права», – зазначив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Українцям нагадують, що російські танки мають на собі латинські літери, які позначають звідки і куди прямує техніка. Це можуть бути літери Z – східні сили РФ, V – морська піхота, O – сили з Білорусі.

Якщо ви бачите російські війська та техніку, то потрібно негайно про це повідомляти. Для цього створили спеціальний офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

Раніше Львівський портал повідомляв як розпізнати та блокувати ворожу техніку. Так, ворожа техніка має темно-зелений та болотний окрас, іноді – трикольорове забарвлення. Водночас українська техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, близький до оливкового.

Якщо ви побачили окупаційну техніку, потрібно повідомити Збройні сили України та/або зняти на відео пересування цієї техніки та викласти у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни. Водночас у Держспецзв’язку нагадали, що у жодному разі не треба фільмувати пересування української військової техніки.

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