РФ готує провокацію на кордоні з Білоруссю, – розвідка

Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ, які зараз скупчилися на кордоні з Україною. Йдеться про близько трьох сотень танків. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За даними розвідки, Росія готує провокацію, аби виправдати введення білоруських військ в Україну.

«За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт.», – йдеться у повідомленні.

Допоки колона білоруських військ ще не перетнула кордон та чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин. Це приблизно за 30 кілометрів від Державного кордону України.

«Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ», – зазначили у ГУР.

Раніше речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирило заявив, що 1 березня на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

Зазнчимо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не планують брати участь у війні Росії проти України. Однак Лукашенко підтверджував, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

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