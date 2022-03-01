Білорусь вступила у війну проти України

1 березня на Чернігівщину зайшли білоруські війська. Про це заявив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов, передає Держспецзв’язку.

Речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов підтвердив, що у Чернігівську область зайшли білоруські війська.

Зазанчимо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що білоруси не планують брати участь у війні Росії проти України. Однак Лукашенко підтверджував, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.