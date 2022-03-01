Після ракетного удару по центру Харкова Росія – держава-терорист, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після скидання ракети в центрі Харкова Російську Федерацію потрібно негайно визнати державою-терористом. Про це він заявив 1 березня у своєму відеозверненні.

«Харків. Удар крилатою ракетою в площу Свободи – найбільшу площу Європи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок, народе України. Український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами у багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах. Але точно не в душі. Тепер усе змінилось. Після крилатої ракети, якою вдарили по Харкову з Бєлгорода, по площі Свободи, обличчя нашого Харкова – це терор проти міста. Терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких б’ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде.





WordPress Slideshow Цей удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – держава-терорист, очевидно. І має бути офіційно. Закликаємо всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 1 березня російська армія скинула ракету на площу Свободи, що в центрі Харкова. Удар припав на територію біля ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлової зони. В цей момент на площі були люди та їздили машини. Попередньо було відомо про шістьох постраждалих, серед них – дитина.

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Відео: ДСНС