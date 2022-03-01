Не обривайте телефони: на Львівщині запустили чат-боти від «гарячої лінії»

Мешканців Львівщини закликають із незначними питаннями звертатися до чат-ботів, щоб не перевантажувати «Гарячу лінію Львівської області». Про це Львівський портал поінформували у пресслужбі Львівської ОДА.

«Гаряча лінія Львівської області» запустила чат-боти у Вайбер та Телеграм. Доєднатися до них можна за посиланнями https://chats.viber.com/lodahotline_bot та https://t.me/lodahotline_bot .

Через них можна отримати актуальну корисну інформацію. Зокрема, адреси військкоматів, укриттів, центрів прийому гуманітарної допомоги, інформацію щодо черг на кордонах, транспорту та інше. Також чат-боти допоможуть подати звернення.

Відтак мешканців Львівщини попросили не телефонувати на «Гарячу лінію Львівської області» із дріб’язковими проблемами. Адже таких звернень є дуже багато і кожен дзвінок – це одна зайнята лінія для інших важливіших питань. Тепер «Гаряча лінія Львівської області» прийматиме лише ті звернення, що стосуватимуться війни, евакуації, загроз життю, аварій у галузі житлово-комунального господарства.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації, коли потрібно очікувати «на лінії». Оператор «гарячої лінії» не може припинити розмову із попереднім заявником, щоб розпочати нову. У такому випадку Вам потрібно очікувати «на лінії» або скористатися одним із чат-ботів», – повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Нагадаємо, що телефон «гарячої лінії» 112, якщо Ви перебуваєте в межах Львівської області, та 032 259 60 31, якщо ви на території інших областей.

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