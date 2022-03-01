Черги на західному кордоні України меншають

Потік людей, які бажають перетнути державний кордон України із країнами Євросоюзу на Заході залишається значним, але черги поступово зменшуються. Найменше скупчень людей та авто – на пункті пропуску Краковець. Про це повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко, інформує пресслужба ЛОДА.

За його словами, на пункті пропуску Шегині черга починається з Мостиськ. Загалом у ній стоять близько 1800 автомобілів. На пункті Краковець ситуація краща. Біля воріт пішого переходу скупчень людей на помітно. Черга з авто простягається на 7 кілометрів.

Водночас на пункті пропуску Рава-Руська біля воріт пішого переходу очікують близько 70-100 чоловік та сформувалася 10-кілометрова черга з авто.

Загалом за добу на пунктах пропуску Львівської області оформлено на виїзд майже 50 тисяч людей, а від початку війни – понад 200 тисяч.

У Львівській обласній військовій адміністрації закликали українців, які їдуть власним транспортом, робити зупинку у Львові, аби не створювати скупчень на кордоні. У місті Лева обіцяють надати внутрішньо переміщеним особам всю необхідну допомогу.

«Також звертаюсь до мешканців Львівщини, покинути країну в час війни чи ні – це особиста справа кожного. Однак, якщо у вас не має маленьких дітей, прошу, не виїжджайте, в області зараз безпечно. Ви потрібні тут, кожен з нас має допомагати ЗСУ. Плетіть сітки, ставайте волонтерами в гуманітарних штабах, готуйте їжу і будьте разом з мільйонами українців на рідній землі», – зазначив Юрій Бучко.

У Державній прикордонній службі України поінформували, що за минулу добу 28 лютого державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 108 тисяч осіб та близько 15 тисяч транспортних засобів. Це на 10% менше показників 27 лютого.

«На виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови», – повідомили прикордонники.

Станом на 1 березня у чергах перебувають близько 8 тисяч автомобілів.

Проте за 5 діб відбиття російської агресії люди не лише покидали Україну, а багато хто й повертався на Батьківщину. Відтак повернулися майже 80 тисяч українців, з яких більшість – це чоловіки.

«Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони», – пояснюють у ДПСУ.

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Фото: Держприкордонслужба України