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Боронити Україну з-за кордону повернулося 80 тисяч чоловіків

Андрій Котенський

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За 5 діб відбиття агресії російських окупантів в Україну повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Про Це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПС України.

«Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, з метою поповнення лав Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони. Пишаємося співвітчизниками – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, що усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізовано перелік документів, які необхідно мати з собою при виїзді з країни. Прикордонники і митники суміжних країн також максимально спростили пропуск на свою територію.

Українським чоловікам призовного віку радять не пропонувати хабарів прикордонникам, адже на порушників закону чекає поїздка до військового комісаріату.

Прикордонники також повідомляють, що наразі у чергах на виїзд перебуває близько 8 тисяч автомобілів.

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