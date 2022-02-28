Виїхати за кордон сьогодні можна без полісів страхування «Зелена картка»

Громадяни, що мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потребують полісів страхування «Зелена картка», повідомляє Національний банк України.

Таких домовленостей вдалося досягти під час робочих зустрічей із державними органами Польщі, Словаччини, Угорщини. Сьогодні таке ж рішення підтримала й Молдова.

Кордони цих країн громадяни України можуть перетинати без полісів «Зелена картка». Українські прикордонники також не вимагають наявності полісу «Зелена картка» відповідно до розпоряджень Міністерства закордонних справ України.

Рішення щодо перетину кордону без полісу «Зелена картка» є тимчасовим і зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану.

Як відомо «Зелена картка» – це міжнародний договір «автоцивілки». Цей вид страхування є обов’язковим щодо всіх транспортних засобів, що виїжджають з території України. Поліс «Зелена картка» діє за кордоном, на території країн-членів системи «Зелена картка».

Крім того, за інформацією Моторного (транспортного) страхового бюро України, страховики Польщі безоплатно виписуватимуть поліс цивільної відповідальності для українців строком на 30 днів.

Нагадаємо, у Польщі прийматимуть українців без закордонного паспорта та вакцинації. З собою потрібно мати лише документ, що підтверджує особу.

Окрім Польщі, про готовність приймати українців заявили уряди Словаччини, Угорщини, Естонії та Ірландії та інших…

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