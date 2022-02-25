Польща, Словаччина, Угорщина, Естонія та Ірландія готові приймати українців

Польща, Словаччина та Угорщина готові приймати біженців з України. Естонія та Ірландія скасували візовий режим. Про це пише Суспільне.

Так, уряди країн прийняли рішення прихистити громадян України, які змушені тікати через агресію Росії.

У Польщі прийматимуть українців без закордонного паспорта та вакцинації. З собою потрібно мати документ, що підтверджує особу.

“У нашу країну, безумовно, буде хвиля біженців”, – заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінскі. Також він наголосив, що країна прийме стільки українців, скільки буде на кордонах.

Реклама партнерів

У Словаччині також допомагатимуть тим, хто тікає від російської агресії.

“Ми майже напевно можемо припустити, що російська агресія витіснить багатьох українців з їхньої країни, тому давайте ставитися зі співчуттям і розумінням до них”, – заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

Також уряд Угорщини вже повідомим, що відправить людей на кордон для допомоги громадянам України. Міністра оборони Тібор Бенко наголосив, що країна готується прийняти близько 600 тисяч українців. При тому, що раніше Угорщина була одним з найбільших противників допуску біженців в Європу.

Уряд Ірландії прийняв рішення терміново скасувати візовий режим для українців.

“Я вражена російським вторгненням в Україну та невиправданим і неспровокованим нападом на демократичну суверенну державу в Європі. Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, гратимемо свою роль, допомагаючи їм у скрутну хвилину. Тому я негайно скасовую візовий режим між Україною та Ірландією”, – заявила очільниця Міністерства юстиції країни Хелен МакЕнті.

Таке рішення стало терміновим через військову агресію Росії на території України. Потрапити в Ірландію без візи можна найближчим часом. Українці зможуть перебувати на території країни до 90 днів, але позиція уряду може бути переглянутою.

Естонія дозволила громадянам України залишатися в країні після закінчення візи. Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер наголосив, що українці тимчасово зможуть перебувати в Естонії без продовження терміну дії візи. Також країна готова приймати людей без візи, які не мають біометричного паспорта.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.