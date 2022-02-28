У «Будинку воїна» проводять експрес навчання для психологів-волонтерів

Кризова психологиня Майдану Людмила Новіцька проводить онлайн тренінги для волонтерів, навчаючи як працювати з людьми у місцях перебування біженців, або надавати психологічну підтримку військовим. Перша група випускників курсу уже «в строю». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Слухачі отримали знання, необхідні навички надання психологічної допомоги людям і мотивують та підтримують мешканців Львівщини, а також переселених осіб.

Експрес-навчання з надання психологічної допомоги є доступним для кожного. Відеоурок з викладом корисної інформації, конкретних порад, практичних вправ можна переглянути у відео.

«Якщо ви зіткнулися з панічними атаками, переляком, нервовими зривами та вам потрібна підтримка, щоб заспокоїтися, приходьте в Будинок воїна», – запрошує адміністрація закладу. Тут продовжуватимуть вишкіл фахівців для роботи з людьми у місцях бойових дій, або в пунктах перебування вимушено переселених осіб.

Адреса Будинку воїна: місто Львів, вул.Короленка,1а.

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