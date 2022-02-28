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Де купити і замовити ліки. Список працюючих аптек

Андрій Котенський

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Для потреб українців на час війни створили онлайн список працюючих аптек, а також платформу для замовлення ліків. Про це Львівському порталу повідомили ініціатори.

За посиланням доступно табличка від Liki24.com з усіма працюючими аптеками по Україні, яку постійно оновлюють –  docs.google.aptek

Анкета на специфічні, не легалізовані препарати, які ми будемо просити, як гуманітарну допомогу у виробників. Заповніть її за потреби або передайте тим, кому вона потрібна: docs.google.com/forms

Контакт-центр МОЗ за тел.: 0 800 60 20 19 приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб:

  • від медичних закладів — у лікарських засобах, виробах медичного призначення, у кисні, бронежилетах для екстреної допомоги чи інших потребах для термінового реагування;
  • від громадян — щодо проблемних питань із забезпеченням інсулінами чи іншими лікарськими засобами в аптечних закладах.

Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

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