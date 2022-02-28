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Британія вирішила не пускати у свої порти російські судна

Андрій Котенський

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Велика Британія анонсувала закриття своїх портів для будь-яких пов’язаних із Росією суден у відповідь на війну Путіна проти України. Відповідне розпорядження оприлюднив міністр транспорту Грент Шаппс, пише Українська правда.

Він зазначає, що Британія попередила керівництво РФ про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну.

«Судноплавство є дуже важливим для міжнародної торгівлі і ми повинні зробити свій внесок для обмеження можливостей Росії і притягнення її керівництва до відповідальності.

У цих обставинах Міністерство транспорту не вважає нормальним, щоб російські кораблі могли і далі заходити у порти Британії. З цього моменту просимо британські порти не надавати доступу жодному судну, щодо яких є підстави вважати, що вони належать, контролюються, найняті або керуються будь-якою особою, пов’язаною з Росією (…) або підсанкційною особою; ходять під російським прапором; зареєстровані у Росії», – заявив міністр.

Він зазначив, що міністерство допомагатиме портам з’ясовувати, яких саме суден стосується заборона.

Раніше прикордонники українського осторва Зміїний відмовилися здаватися в полон і сказали ту саму крилату фразу «русский корабль, иди на х#й!».

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