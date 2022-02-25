З початку нападу Росії ЗСУ знищили 2800 окупантів, – Міноборони

За півтори доби, відколи Росія здійснила широкомасштабне вторгнення на територію України, ЗСУ знищили 2800 ворожих військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Станом на 15:00 год. п’ятниці, 25 лютого, тобто за півтори доби з початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника ЗСУ завдали таких орієнтовних втрат:

Особовий склад – 2800

Бойові броньовані машини різних типів – 516

Танки – близько 80

Літаки – 10

Гелікоптери – 7

Зазначимо, що лише з початку доби 25 лютого Збройні Сили України ліквідували більше 1000 російських військових, що вторглися в нашу державу.

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