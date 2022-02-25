ЗСУ ліквідували понад 1000 російських військових, що вторглися в Україну

Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі військових. Такої кількості втрат військовослужбовців за такий короткий час бойових дій РФ не зазнавала за увесь час свого існування, ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала, повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

«Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.

Вірте у Збройні Сили України!», – йдеться у повідомленні.

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На фото результат роботи систем зенітно-ракетного комплексу Javelin по техніці росіян.

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