В Україні призупиняють навчання

Міністерство освіти і науки рекомендує усім закладам освіти піти на двотижневі канікули у зв’язку з нападом Росії на Україну. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Так, 25 лютого МОН розіслало листи усім обласним управлінням освіти, керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією призупинити навчання з метою безпеки.

«Сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вся освіта у Львові та області пішла на дистанційний режим.

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