ОСТАННІ НОВИНИ

Освіта на Львівщині теж перейшла на дистанційний режим

Наталя Дуляба

|

Школи, садочки і університети перевели на дистанційний режим роботи через оголошений воєнний стан в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити переміщення. Не біжіть у магазини, не їдьте на заправки, залишайтеся вдома, вмикайте UA: Львів або Перший Західний і слідкуйте за вказівками», – закликав Козицький.

Зазначимо, що школи та заклади професійно-технічної світи Львова теж перевели на дистанційний режим роботи. Дитсадки працюють у режимі чергування.

Що робити, якщо ви почули сирени у Львові, читайте у детальній інструкції за цим посиланням.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів