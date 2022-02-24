Освіта на Львівщині теж перейшла на дистанційний режим

Школи, садочки і університети перевели на дистанційний режим роботи через оголошений воєнний стан в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити переміщення. Не біжіть у магазини, не їдьте на заправки, залишайтеся вдома, вмикайте UA: Львів або Перший Західний і слідкуйте за вказівками», – закликав Козицький.

Зазначимо, що школи та заклади професійно-технічної світи Львова теж перевели на дистанційний режим роботи. Дитсадки працюють у режимі чергування.

Що робити, якщо ви почули сирени у Львові, читайте у детальній інструкції за цим посиланням.

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