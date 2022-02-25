Українські війська знищили 20 ворожих танків на Чернігівщині

Українські військові тримають оборону Чернігова та знищують військову техніку ворога. Так, ЗСУ знищили 20 російських танків та колону ворожої техніки в області. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Відтак підрозділи Опертивного командування «Північ» знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються.

Також підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати ворога склали близько 10-15 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що українська армія знищила більше 30 російських танків, майже 130 бойових броньованих машин, 7 літаків та вертольотів – 6.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.