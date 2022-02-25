Україна подякувала дружнім країнам, які допомагають не лише словами

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку кожній державі, яка підтримує Україну конкретними діями, а не лише словами. Але зауважив , що Україна все ж залишаємося на одинці під час захисту держави, бо наразі немає таких, хто готовий воювати із нами. Відповідну заяву гарант озвучив під час звернення до українців.

За словами Володимира Зеленського, усі 27 лідерів Європи бояться брати Україну до НАТО.

«Чи хтось готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Я питав у 27 лідерів Європи… Чесно – ні, бо бояться усі, і не готові брати Україну до альянсу… Але ми не боїмось захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії… Час розмовляти про закінчення вторгнення і цієї війни… – сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що доля України повністю залежить від української армії, від наших героїв, нашого народу, нашої мудрості, а також від великої підтримки усіх друзів нашої країни.

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«Я залишаюся у Києві, зі своїм народом. Моя родина і діти також в Україні… Ворог хоче знищити Україну політично – знищивши главу держави. У Київ зайшли групи диверсантів, тому прошу киян бути пильними і дотримуйтесь правил комендантської години…», – повідомив Володимир Зеленський.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр блокують відключення Росії від SWIFT.

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