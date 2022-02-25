Україна контратакує на Луганщині. Росіяни тікають

Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом. Про це Львівському порталу повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

«Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ», – йдеться у повідомленні.

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