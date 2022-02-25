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У Львові вдруге за добу лунали сирени через російський штурмовик

Оксана Попович

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Причиною другого сигналу повітряної тривоги, який лунав в місті 25 лютого перед обідом, став російський літак Су-25. Штурмовик рухався в напрямку Львова, однак удару не завдав. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький.

У Львові вдруге за добу 25 лютого лунали сигнали повітряної тривоги. Оповіщення населення розпочали о 12:17 год. Проте вже о 13:00 загрозу атаки з повітря зняли.

Як зазначив Максим Козицький, другу тривогу оголошували через літак Су-25, який порушив повітряний простір України та летів у напрямку Львова.

Авіаударів по Львівщині цей літак не завдав.

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Варто зазначити, що Су-25 (за класифікацією НАТО — Frogfoot, неформально — Грач) – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Його використовують для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі при візуальній видимості цілі.

Також такий літак може знищувати об’єкти по заданим координатам в умовах льотної погоди. Су-25 не є бомбардувальником, а наносить точкові удари.

Нагадаємо, перші сирени у Львові лунали у п’ятницю, 25 лютого, близько 7 ранку. Водночас перед обідом про повітряну загрозу оповістили ще раз.

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